قام 4 أشخاص من ذوي أحد المرضى بالاعتداء بالضـرب على فِرقة إسعافية تابعة لمركز سلطانة بهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة أمس السبت، ما أحدث إصابات بأفراد الفرقة الطبية.
ونتج عن الحـادث إصابة الطبيب، والمسعف في الفم، وجرح بالحاجب الأيسر، وكُسرت سماعة الطبيب ونظارته، كما ضُرب الفني على بطنه، ما استدعى حضور الجهات الأمنية التي باشرت الحادثـة.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن الهلال الأحمر تلقى بلاغاً بوجود حالة مرضية عادية لرجل، فتوجهت الفرقة التابعة للمدينة المنورة لموقع البلاغ، وعند وصولهم تعرضوا للضـرب والاعتداء.
وأضافت أن المعتدين 4 أشخاص من أهل المريض، وقاموا بنقل المريض بسيارتهم الخاصة بعد الاعتداء على طاقم الفرقة، كما طلبت الفرقة فرقة طبية أخرى لنقلهم للمستشفى، وإبلاغ الجهات الأمنية.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن الواقعة أحيلت للجهات الأمنية وفق النظام، وأن الهيئة لن تتهاون في أخذ حق موظفيها جراء هذا الاعتداء.