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أخبار محلية > بالفيديو.. طالب يبتكر نظامًا لإنقاذ الطلاب المنسيين في الحافلات من الاختناق
13/10/2019   10:26 ص

بالفيديو.. طالب يبتكر نظامًا لإنقاذ الطلاب المنسيين في الحافلات من الاختناق

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كشف طالبٌ يبلغ من العمر 16 عامًا عن ابتكار قال إنه ينقذ الطلاب من حالات الاختناق التي تقع في حافلات المدارس، عند نسيان الطلاب فيها.

وأوضح المبتكر ويدعى خالد آل الشيخ أن الجهاز مكون من 3 منظومات حساسات ضغط تحت كل مقعد في الحافلة موصلة بلوحة مفاتيح موجودة عند السائق تكشف الكراسي الشاغرة إضافة إلى حساسات أخرى على جانبي الحافلة والممر لإظهار إذا كان الطفل نائما في الأرضية أو هناك حقائب منسية.

وأضاف، خلال تقرير في قناة mbc، أن النظام يحتوي على أجهزة حساسة إذا زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون وهو ما يسبب الاختناق، يعطي الجهاز أمرا للوحة التحكم بإصدار صوت إنذار، وهناك مضخات الماء الموزعة في سقف الحافلة، لتخفيف نسبة السموم في هواء الحافلة، وكذلك مروحة لتجديد الهواء.

بالفيديو.. طالب يبتكر نظامًا لإنقاذ الطلاب المنسيين في الحافلات من الاختناق

أخبار محلية
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