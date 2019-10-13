رسائل عامة:
– تصعيد النظام الإيراني هو السبب الرئيس في التوترات التي تعصف بالمنطقة، ومن شأن تعزيز التعاون السعودي الأمريكي ردع هذه المحاولات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
– التعزيزات الاضافية للقوات والدفاعات تأتي في إطار عمل سعودي أمريكي مشترك لمنع أي توترات يحدثها السلوك العدواني الايراني تجاه المملكة وممرات الملاحة والاستهداف المتعمد من قبل الايرانيين للاقتصاد العالمي من خلال احداث اضطرابات في أسواق الطاقة
– لا يمكن مواجهة الخطر الإيراني الا بالمزيد من الضغط الاقتصادي والدبلوماسي عليها لمنعها من إشعال فتيل الحرب والتسبب بكارثة في المنطقة سيكون لها تداعيات سلبية على العالم اجمع
– ثبت أن الرؤية السعودية في الاتفاق النووي الإيراني صائبة وأن هدف النظام الإيراني هو الوصول لقنبلة نووية وليس الاستخدام السلمي، واستخدام البرنامج النووي كمظلة للتمادي في سياساتها التخريبية في المنطقة ودعم مليشياتها
– التحالف السعودي الأمريكي الاستراتيجي يساهم في حفظ أمن واستقرار المنطقة وردع إيران من مواصلة سلوكياتها العدوانية، فهدف التحالف الاساس هو منع حدوث حرب من خلال ردع النظام الايراني
– المملكة تؤكد على ضرورة تكاتف العالم لمواجهة العبث الإيراني وعدم السماح له بايجاد ثغرة دبلوماسية تسمح له بالمضي في طريقه لاشعال فتيل الفوضى.
– المملكة كانت ولازالت دولة سلام وليست دولة حرب، لكن من ضمن دورها على المستويين الإقليمي والدولي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وهو ما يستوجب عدم السماح لإيران بإطلاق يدها وميليشياتها لنشر الفوضى والتخريب.
– الجهود المشتركة للبلدين تهدف لحماية الممرات المائية الحيوية وعدم تعريض التجارة الدولية وامدادات النفط للخطر مما يعرض العالم لكارثة اقتصادية
الرسائل الإعلامية غير الرسمية:
١- توجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى وسمو ولي العهد تأكيد على قوة ومتانة الشراكة السعودية الأمريكية وان التعاون بين البلدين متواصل ويتعزز باستمرار.
٢- استقبال المملكة لقوات أمريكية اضافية ومعدات دفاعية هو استمرار للتعاون العسكري بين البلدين والذي يهدف لابقاء الضغط عاليا على إيران ومنعها من زيادة التصعيد الذي تسببت فيه
٣- استضافة القوات الأمريكية هو رسالة عملية شديدة اللهجة موجهة للنظام الإيراني بأن أي محاولات عبثية لاستغلال التوترات بالمنطقة ستواجه بالقوة اللازمة التي تردعها وميليشياتها.
٤- المملكة دولة سلام وليست داعية حرب وفي نفس الوقت ستتخذ كل الإجراءات التي تحفظ سلامتها والحفاظ على أمن واستقرار شعبها.
٥- استضافة القوات الأمريكية وإلى جانب القوات السعودية ستمنع أي استفزازات ومحاولات ايرانية لاشعال المنطقة