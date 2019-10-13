سياسي / إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد .. استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية