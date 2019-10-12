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أخبار محلية > طقس الأحد: أمطار رعدية على عدد من المناطق
12/10/2019   11:23 م

طقس الأحد: أمطار رعدية على عدد من المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على حائل وعسير والباحة ومكة والمدينة المنورة وتبوك.

كما يُتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على حائل والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتسجل مكة المكرمة ورفحاء والدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجات حرارة بـ 39 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 14 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة في المملكة. وفق”أخبار24″.

طقس الأحد: أمطار رعدية على عدد من المناطق

أخبار محلية
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