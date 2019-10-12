نادي الشباب يرد على النصر: بيانكم كاذب وهزلي ولا يجلب البطولات وحلوا مشاكلكم بعيداً عنا

وصف نادي الشباب بيان نادي النصر الذي اتهم فيه لاعبي الشباب بتعمدهم الخشونة في مباراتهم أمامهم بـ”الهزلي”، داعياً النصر إلى حل مشاكلهم بعيداً عنه.
وقال نادي الشباب في بيانه الموجه إلى النصر: “هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون ألا أحد شاهد المباراة سواكم إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، ما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة)، وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل طرد لاعبي فريقكم (مرابط والغنام وحمدالله).
وأشاد نادي الشباب بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريق الشباب وبالأخص محمد سالم، وطالب لاعبيه جميعاً بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون.
وختمت إدارة الشباب بيانها برسالة لنادي النصر قالت فيها: “إن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليكم إبعاد نادي الشباب عن أي أزمة تخص ناديكم وعدم إقحامه ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها بعيدا عنا”.وفق”أخبار24″.