نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > نادي الشباب يرد على النصر: بيانكم كاذب وهزلي ولا يجلب البطولات وحلوا مشاكلكم بعيداً عنا
12/10/2019   11:13 م

نادي الشباب يرد على النصر: بيانكم كاذب وهزلي ولا يجلب البطولات وحلوا مشاكلكم بعيداً عنا

+ = -
807

وصف نادي الشباب بيان نادي النصر الذي اتهم فيه لاعبي الشباب بتعمدهم الخشونة في مباراتهم أمامهم بـ”الهزلي”، داعياً النصر إلى حل مشاكلهم بعيداً عنه.

وقال نادي الشباب في بيانه الموجه إلى النصر: “هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون ألا أحد شاهد المباراة سواكم إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، ما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان (تصدير الأزمة)، وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل طرد لاعبي فريقكم (مرابط والغنام وحمدالله).

وأشاد نادي الشباب بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريق الشباب وبالأخص محمد سالم، وطالب لاعبيه جميعاً بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون.

وختمت إدارة الشباب بيانها برسالة لنادي النصر قالت فيها: “إن البيانات لا تجلب البطولات ولا تحصد الانتصارات، وعليكم إبعاد نادي الشباب عن أي أزمة تخص ناديكم وعدم إقحامه ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها بعيدا عنا”.‎وفق”أخبار24″.

نادي الشباب يرد على النصر: بيانكم كاذب وهزلي ولا يجلب البطولات وحلوا مشاكلكم بعيداً عنا

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068217.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.