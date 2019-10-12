أجرى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين مقابلة تلفزيونية مع ثلاث قنوات عربية بمناسبة الزيارة التي سيجريها إلى المملكة والإمارات.
وستبث مقابلة بوتين المسجّلة على قنوات (العربية وسكاي نيوز وروسيا اليوم) بالتزامن عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد (الأحد).
وأجرى المقابلة مع الرئيس الروسي الإعلاميون (محمد الطميحي قناة العربية، ومحمد الخطيب من سكاي نيوز عربية، وسلام مسافر من روسيا اليوم).
ويُتوقع أن تتناول المقابلة أهم القضايا التي تهم روسيا ودول المنطقة، وأهمية الزيارة التي يجريها الرئيس الروسي إلى المنطقة. وفق”أخبار24″.