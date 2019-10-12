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أخبار محلية > تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
12/10/2019   7:06 م

تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، عن صدور الموافقة الكريمة على تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء في الحرمين الشريفين.

وأوضحت الرئاسة أن الموافقة تضمنت تعيين كل من الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، خطيبين للمسجد الحرام فيما عُين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمامًا للمسجد الحرام.

وأضافت أن الموافقة تضمنت أيضًا تعيين الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيباً للمسجد النبوي، فيما عُين كل من الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين للمسجد النبوي.

صورة

وفق”أخبار24″.

تعيين عددٍ من الأئمة والخطباء بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

أخبار محلية
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