“السياحة”: التأشيرة السياحية غير مقتصرة على 49 دولة فقط بل متاحة لحاملي تأشيرات “شنغن وأمريكا وبريطانيا”

أوضحت لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة في المملكة، سواء التي تمنح للسائحين عند الوصول، أو التأشيرات الإلكترونية، أنها لن تقتصر على حاملي جنسية 49 دولة فقط.
وبينت أنها تشمل حاملي جنسيات الدول الأخرى (غير المشمولة بالقرار)، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة “الشنغن”.
وأشارت إلى أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقائمة وغير الحاصلين على التأشيرات من (أمريكا، وأوروبا، وبريطانيا) بإمكانهم الحصول على تأشيرة لدخول المملكة من خلال التواصل مع ممثليات المملكة في الخارج. وفق”أخبار24″.