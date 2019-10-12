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أخبار محلية > “السياحة”: التأشيرة السياحية غير مقتصرة على 49 دولة فقط بل متاحة لحاملي تأشيرات “شنغن وأمريكا وبريطانيا”
12/10/2019   12:42 م

“السياحة”: التأشيرة السياحية غير مقتصرة على 49 دولة فقط بل متاحة لحاملي تأشيرات “شنغن وأمريكا وبريطانيا”

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أوضحت لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة في المملكة، سواء التي تمنح للسائحين عند ‏الوصول، أو التأشيرات الإلكترونية، أنها لن تقتصر على حاملي ‏جنسية 49 دولة فقط.‏

وبينت أنها تشمل حاملي جنسيات الدول الأخرى (غير المشمولة ‏بالقرار)، عند حملهم تأشيرات سياحية أو تجارية صادرة من ‏أمريكا، بريطانيا، أو الدول المانحة لتأشيرة “الشنغن”.‏‎

وأشارت إلى أن حاملي جنسيات الدول غير المشمولة بالقائمة ‏وغير الحاصلين على التأشيرات من (أمريكا، وأوروبا، ‏وبريطانيا) بإمكانهم الحصول على تأشيرة لدخول المملكة من خلال التواصل مع ‏ممثليات المملكة في الخارج.‏‎ وفق”أخبار24″.

“السياحة”: التأشيرة السياحية غير مقتصرة على 49 دولة فقط بل متاحة لحاملي تأشيرات “شنغن وأمريكا وبريطانيا”

أخبار محلية
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