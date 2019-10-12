شهدت منطقة مشروع “نيوم” شمال غرب المملكة تواجدا للقوات الخاصة للأمن والحماية في عدد من المواقع.
وأظهرت صور تم تداولها، عددا من رجال الأمن، إضافة إلى عربات دفع رباعي، وطائرات مروحية، تتولى شؤون الأمن والحماية في أنحاء نيوم.
حيث بدت في إحدى الصور الدوريات ترافق حافلات قادمة للمنطقة، وفي أخرى تؤمن وادي “طيب اسم” السياحي في منطقة نيوم.
يذكر أن مشروع نيوم يقع على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع، ويتضمن أراضيَ داخل الحدود المصرية والأردنية، ويركز على 9 مشروعات استثمارية، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه في 2025.
وفق”أخبار24″.