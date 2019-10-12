وحدة تعليم اللغة الصينية بجامعة الأمير سطام تعقد اجتماعها الأول وتزور جامعة الملك سعود

انعقد الاجتماع الأول لمجلس وحدة تعليم اللغة الصينية بجامعة الأمير سطام خلال الأسبوع الماضي عقب صدور قرار معالي مدير الجامعة أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد. القاضي بإنشاء وحدة تعليم اللغة الصينية تابعة لعمادة السنة التحضيرية، وتشكيل مجلس أعضائها ، وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأهمها مناقشة توصية اللجنة الإشرافية للتخطيط بوزارة التعليم الموصية بإدراج تعليم اللغة الصينية ضمن حزمة من المقررات الاختيارية بالجامعات ، كما ناقش المجلس آلية عمل الوحدة، ووضع إطارا عاما لإنجاز مهامه.
وفي ضوء الاستعداد لطرح مقرر اللغة الصينية بالجامعة، قام عميد عمادة السنة التحضيرية رئيس مجلس وحدة تعليم اللغة الصينية د .فهد بن شهيل العلوي و د. هارون بن ناصر آل صقر و د. منصور بن قزعان الشيباني بزيارة كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود يوم الخميس ١٤٤١/٢/١١هـ. وقد جاءت الزيارة بناءً على توصية أعضاء المجلس ودعم من إدارة الجامعة، وذلك بغرض الاطلاع على تجربة جامعة الملك سعود في تدريس مقررات اللغة الصينية.
وكان في استقبال وفد الجامعة سعادة د. بندر بن فهد آل حمدان وكيل كلية اللغات والترجمة، والدكتور ماجد بن حسن البدر رئيس قسم اللغات الحديثة، والدكتور حسنين فهمي حسين منسق برنامج اللغة الصينية بالكلية.
جرى خلال هذه الزيارة الاطلاع على تجربة الكلية في تدريس اللغة الصينية للمتخصصين ولغير المتخصصين، كما اطلع الوفد على البرامج المجتمعية التي تنفذها الكلية. وناقش الطرفان التحديات والحلول وإمكانية التعاون فيما بينهما.
و تأتي هذه الزيارة ضمن خطة مجلس الوحدة للاطلاع على جهود الجامعات في تدريس اللغة الصينية وثقافتها