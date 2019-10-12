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أخبار محلية > بريطاني يتوفى بعد ساعات من تناوله وجبة شديدة السخونة
12/10/2019   9:24 ص

بريطاني يتوفى بعد ساعات من تناوله وجبة شديدة السخونة

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توفي مواطن بريطاني جراء حالة احتراق في الحلق بعد ساعات من تناوله وجبة بالغة السخونة.

وتشير التفاصيل إلى أن المواطن البريطاني دارين هيكي كان مدعواً لحفل تابع لمنظمة خيرية وخلال مغادرته قدمت له قطعة ساخنة من “كعكة السمك” ليأكلها ويغادر المكان سريعاً.

وشعر دارين بعد مغادرته المكان بآلام في الحلق ليضطر إلى مراجعة أحد المستشفيات حيث جرى صرف مسكنات آلام له، إلا أن الآلام اشتدت وبدأ يشعر بصعوبة في البلع لتتحول إلى حالة اختناق تدريجي واحتراق بالحلق وصعوبة في التنفس تنتهي بوفاته بعد وقت قصير. وفق”أخبار24″.

 

بريطاني يتوفى بعد ساعات من تناوله وجبة شديدة السخونة

أخبار محلية
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