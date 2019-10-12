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أخبار محلية > حفاظاً على المال العام.. “الشؤون البلدية” توجه بعدم المبالغة في تعويضات الأراضي المنزوعة
12/10/2019   9:23 ص

حفاظاً على المال العام.. “الشؤون البلدية” توجه بعدم المبالغة في تعويضات الأراضي المنزوعة

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وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية، الدكتور ماجد القصبي، بعدم المبالغة في تعويضات الأراضي المنزوعة، وأن تكون التقديرات عادلة وفقاً للأسعار السائدة، مؤكداً ضرورة المحافظة على المال العام.

وقرر القصبي، وفقاً لـ”عكاظ”، بناءً على طلب وكيل وزارة التخطيط والبرامج، نزع ملكية قطعتي أرض بمدينة الباحة بعد تعارضهما مع طريق رئيسي ومخطط معتمد، وتشكيل لجنة للوقوف عليها، إضافة إلى إعداد المحاضر وتوقيعها واعتمادها، داعياً ملاكها لتقديم نسخ صكوك الملكية إلى أمانة المنطقة.

وشدّد على ضرورة التأكد من عدم فرض عقوبات على مندوبي الأمانة أو البلدية المشاركين في لجنة التحقيق أو حسم 15 يوماً أو أكثر من رواتبهم، أو صدرت عليهم عقوبات سابقة أشد، لافتاً إلى ضرورة تبليغ ملاك العقارين بالتعويض المقدر لهم مع إيضاح مسببات ومعايير التقدير.

حفاظاً على المال العام.. “الشؤون البلدية” توجه بعدم المبالغة في تعويضات الأراضي المنزوعة

أخبار محلية
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