تسبّب انهـيار جسر على طريق سريع في منطقة ووشي بالصين قبل أمس (الخميس)، في مقـتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بطريقة مروعة وسحق عدد من السيارات تحته.
وتشير التفاصيل وفقاً لوكالة أنباء الصين (شينخوا)، إلى أن انهـيار الجسر نجم عن شاحنة تخطت حمولتها، ما أسفر عن مقـتل 3 ركاب على الفور وسحق 3 سيارات تحته، إضافة إلى سقوط 3 سيارات وشاحنتين من الجسر أثناء انهـياره.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انهيار الجسر ونجاة عربة صغيرة وفرار سائقها، إضافة إلى سيارات أخرى سحقت تحت الجسر ولم تظهر منها سوى الأجزاء الأمامية، فيما ذكرت وزارة النقل أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحـادث.
وفق”اخبار24″.