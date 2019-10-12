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أخبار محلية > حـادث سير في جبل الكر بالهدا.. والجهات المختصة تباشر (صور)
12/10/2019   9:20 ص

حـادث سير في جبل الكر بالهدا.. والجهات المختصة تباشر (صور)

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باشرت الجهات المختصة فجر اليوم (السبت)، حـادث سير وقع في طريق جبل الكر في الهدا بمحافظة الطائف.

ونوهت الجهات المختصة بضرورة توخي الحيطة والحذر، متمنية للجميع السلامة.

صورة

صورة

صورة

وفق”أخبار24″.

حـادث سير في جبل الكر بالهدا.. والجهات المختصة تباشر (صور)

أخبار محلية
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