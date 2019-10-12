بالفيديو والصور … في أول أيام معرض الصقور.. تحقيق مبيعات بأكثر من مليوني ريال

حققت مبيعات الصقور في أول أيام معرض الصقور والصيد بنسخته الثانية صفقات بأكثر من مليوني ريال سعودي.
وتضمنت المبيعات في اليوم الأول للمعرض، عمليات بيع مباشر في قسم عارضي الصقور، وكذلك قسم مزاد الصقور الذي عرض فيه 12 صقراً من أنواع مختلفة.
واستقبلت أقسام معرض الصقور والصيد أكثر من ٧٠ألف زائر أمس الجمعة، في أول أيامه والمقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.
واكتظت الأجنحة والأقسام المشاركة في المعرض بالحضور منذ الساعات الأولى لانطلاقه، كما تم إغلاق البوابات الخاصة؛ بسبب توافد أكثر من هذا العدد خارج مقر المعرض.
يذكر أن المعرض يستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويستقبل زواره يومياً لمدة ١٢ ساعة يومياً من ١٢ ظهراً حتى ١٢ ليلاً .
فيديو | في #موسم_الرياض.. انطلاق #معرض_الصقور_والصيد في نسخته الثانية#الإخبارية @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Des8Hr6CTN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2019
وفق”أخبار24″.