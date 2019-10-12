طقس اليوم: توقعات بأمطار رعدية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً السبت استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك).
كما يُتوقع تكَون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، ويمكن أن يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وقد تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 40 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 14 درجة مئوية كأدنى درجة حرارة في المملكة. وفق”أخبار24″.