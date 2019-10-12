أزال مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث أشجارًا أمريكية اسمها ”المسكيت”، تتواجد في محيط المزلقان، وصفت بالقاتلة، نظرًا لضررها الشديد، وعدم الاستفادة منها.
ورأت وزارة البيئة أن شجرة “المسكيت” الأمريكية تستهلك كميات كبيرة من المياه السطحية، إذ تصل جذورها إلى 50 مترًا في باطن الأرض، وهو ما يسبب الجفاف، كما أبدى الأهالي استياءهم منها، حيث لا تأكلها المواشي رغم أن أوراقها خضراء في جميع الفصول.
وأوضحت صور عملية إزالة الأشجار المتواجدة هناك، لما لها من ضرر على البيئة؛ لأنها تستهلك المياه ولا يوجد منها أي فائدة سواء للإنسان أو الحيوان، وفقا لـ “سبق”، وبذلك تعد نباتًا منافسًا قاتلًا لكل أنواع الغطاء النباتي، حيث يستأثر بالمياه في التربة بصورة تفوق معظم أنواع النباتات الأخرى.