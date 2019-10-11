كشفت وزارة الداخلية اليوم (الجمعة)، عن ضبط ما يقارب 4 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت في 26 صفر 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 11 صفر 1441هـ.
وأوضحت أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ 3 ملايين و988 ألف مخالف، منهم 3 ملايين و11 ألف مخالفون لنظام الإقامة، و614 ألف مخالف لنظام العمل، و258 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
وأضافت الوزارة أنه ضُبط 68449 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، 45 % منهم يمنيو الجنسية، و52 % إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2830 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 4606 أشخاص، بينهم 1628 مواطناً، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1597 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين، وعددهم 31 سعودياً.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15024 وافداً مخالفاً، منهم 13022 رجلاً، و2002 امرأة، مبينةً أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 552700 مخالف، وإحالة 506614 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 666849 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 991636 مخالفاً.