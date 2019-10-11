حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من استخدام الإعلام الرقمي للتضليل ونشر الشائعات.
وأوضحت أنه يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي (القوة الناعمة) للتضليل ونشر الشائعات، وأنه مثلما أن هناك جيوشاً نظامية فإن هناك جيوشاً رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام.
وأضافت أنه غالباً ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها.
يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي(القوة الناعمة)للتضليل ونشر الشائعات. ومثلما أن هناك جيوشا نظامية فإن هناك جيوشا رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام. وغالبا ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها. pic.twitter.com/m3l7b1BuVT
— الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة (@ce_pss) October 11, 2019