انطلق عصر اليوم الجمعة معرض الصقور والصيد السعودي الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ضمن فعاليات موسم الرياض، ومبادرات النادي للتّرويج لهواية الصيد بالصقور والحفاظ عليها.
ونشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ فيديو يوثق جانباً من توافد أعداد كبيرة من هواة الصيد ومحبي عالم الصقور على المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام.
يُذكر أن المعرض يقام في واجهة الرياض على مساحة 36 ألف متر مربع، ويتضمن أكثر من 30 قسماً مختصاً بالصقور والصيد، لتثقيف الأجيال الجديدة بتاريخ المملكة وإرثها الثقافي، وليتيح لها تجربة جديدة مع الصقور، كقسم مستلزماتها وهواية الصيد، والرماية بالسهام بميادين مجهزة بالكامل بمجموعة من أدوات وخطوط الرماية للزوار.
وتقام في المعرض فعاليات صقّار المستقبل الذي يهدف لاستكشاف عالم الطيور الجارحة، وقسم الأسلحة النارية الذي يضم 48 علامة تجارية لشركات الأسـلحة النارية الفردية والصيد، وأدوات الرحلات البرية، والفنون التشكيلية لرسم الصقور، للتعريف بالتكوين الجسدي لها.
عند بداية دخول الناس لمعرض الصقور والسلاح😇 pic.twitter.com/Bvj3XonibB
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2019
معرض الصقور والسلاح❤️🙏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/8m4NM3dnKp
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2019 وفق”أخبار24″.