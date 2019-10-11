“الرقابة والتحقيق” تتوصل لمصدر الطعام الذي تسبب بتسمم 13 طالبة بالمذنب

أفادت مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق أجرت تحقيقات أولية، حول حادِثة إصابة 13 طالبة أمس الخميس بإحدى مدارس محافظة المذنب بمنطقة القصيم بتسمم غذائي، وكشفت أن الطالبات جلبن الطعام من خارج المدرسة وليس من مقصفها.
وذكرت المصادر، وفقا لـ”سبق”، أن المدرسة كانت تقيم يوم أمس الخميس فعالية يوم مفتوح، وبعض الطالبات جلبن طعاماً من خارج المدرسة، ما يشير إلى أن مصدر الطعام المتسبب في التسمم ليس مقصف المدرسة.
يذكر أن متحدث صحة القصيم تركي المحارب، أفاد أن صحة القصيم تلقت بلاغاً أمس عن وجود 13 حالة تسمم في مدرسة متوسطة للبنات بمحافظة المذنب، ففعّلت حالة الطوارئ ودعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات، مبينا أن 6 حالات غادرت المستشفى، بينما جرى تنويم 7 حالات للاطمئنان على صحتهن.