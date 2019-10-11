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أخبار محلية > “الصندوق السيادي الروسي” يعلن اتفاقيات بـ7.5 مليار ريال مع شركات في المملكة قريباً
11/10/2019   8:02 م

“الصندوق السيادي الروسي” يعلن اتفاقيات بـ7.5 مليار ريال مع شركات في المملكة قريباً

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يعتزم صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) -صندوق الثروة السيادي- الإعلان عن أكثر من 10 اتفاقيات مع عدد من الشركات بالسعودية، بمبالغ تتجاوز جملتها 7.5 مليار ريال، وذلك خلال الزيارة المرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين للمملكة في 14 أكتوبر الجاري.

وقال الصندوق في بيان له إن الاتفاقيات التي سيتم الإعلان عنها ستشمل الشركاء الحاليين وآخرين جدد، وستكون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والنقل، والبنية التحتية، وإنتاج النفط والبتروكيماويات، والزراعة.

وأوضح الصندوق أن وفده للمملكة سيكون بقيادة الرئيس التنفيذي “كيريل ديميترييف”، لافتاً إلى أنه خلال الزيارة ستتم إقامة المنتدى السعودي الروسي للاستثمار، بمشاركة أكثر من 300 من رجال الأعمال في البلدين.

يذكر أن الصندوق الروسي كان قد أعلن مؤخراً فتح مكتب له في المملكة، وهو أول مكتب للصندوق في الخارج. وفق”اخبار24″.

“الصندوق السيادي الروسي” يعلن اتفاقيات بـ7.5 مليار ريال مع شركات في المملكة قريباً

أخبار محلية
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