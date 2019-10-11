صلح في مجلس الشيخ ابو مبارك

تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح في مجلس الشيخ محمد بن مبارك ال مسن بين حمد بن سعيد المهري وعلي بن احمد الكربي بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ عرار بن مثبت بن تركي الخريم والشيخ مبارك بن فواز الشرافا والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ حنيان بن مبارك السباعي والشيخ محمد بن فايز ال عبيد والشيخ سعيد بن عبدالله ال سعود والشيخ سالم بن مبارك الحارثي والشيخ حنيان بن مبارك ال مسن وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا شرط ولا قيد .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا الصلح ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي لا ننسى في هذا المجال جهود الشيخ محمد بن مبارك ال مسن كما لا ننسى جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز الاستاذ سعود الضحوك وفقه الله ، وجهود الشيوخ والأعيان الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان يديم النعم الدينية والدنيوية على بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله .