عبدالله الحمدان يروي كيف تحسّن أداؤه أمام سنغافورة بعد إضاعته ركلة الجزاء (فيديو)

روى لاعب المنتخب السعودي عبدالله الحمدان كيف تغيّر أداؤه في مباراة أمس (الخميس) أمام منتخب سنغافورة ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا المزدوجة، بعد إضاعته ركلة جزاء في الشوط الأول وإحرازه هدفاً في الشوط الثاني.
وقال الحمدان في تصريحات عقب المباراة لـ “القنوات الرياضية”، إن زملاءه ساندوه بعد إضاعته ركلة الجزاء، وحاول أن ينسى ما حدث وألا يتحطم بسببها، وتمكّن من إحراز هدف في الشوط الثاني.
وأشار إلى أنه كان متفائلاً بإحراز هدف في المباراة حتى بعد إضاعته ركلة جزاء، وبارك للجماهير تحقيق الفوز، مبيناً أنهم كانوا عازمين على الانتصار وتعويض التعثر في المباراة الأولى أمام اليمن والقادم أفضل بإذن الله.
وقدّم الحمدان شكره للاتحاد السعودي على دعمه له خلال المباراة من خلال تغريدتين بعد إضاعته ركلة الجزاء، والتي قال فيها: “تعوض يا بطل، ثقتنا بك لا تتجزأ، خيرها في غيرها يا عبدالله”.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأخضر حقق فوزاً كبيراً على ضيفه السنغافوري بثلاثة أهداف نظيفة سجلها عبدالفتاح عسيري (هدفين) وعبدالله الحمدان هدفاً، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة متفوقاً على سنغافورة بفارق الأهداف.
عبدالله الحمدان – لاعب المنتخب السعودي:
كنا عازمين لأخذ النقاط الثلاث .. ولم أتحطم وكنت متفائل بالتسجيل .. و “الوطن” يستاهل أكثر .#السعودية_سنغافورة pic.twitter.com/9hp0r7TP8C
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 10, 2019