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اخبار رياضية > عقب فوز الأخضر.. الفريح لـ “الفراج”: الوطنية ليست ثوب تخلعه متى ما أردت”!
11/10/2019   2:39 م

عقب فوز الأخضر.. الفريح لـ “الفراج”: الوطنية ليست ثوب تخلعه متى ما أردت”!

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رد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح على “وليد الفراج” عقب فوز المنتخب الوطني أمام سنغافورة 3-0 في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، في المواجهة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي على تويتر “الله الله يامنتخبنا ، أنت من حولها إلى الله الله يابهذلتنا!! هذا مقطع لبرنامجك السابق الأكشنه!!

وأضاف ” أنت أمس تطالب بدعم المنتخب والهلال وتتكلم بالوطنية وهاجمت بيان النصر وأنت كنت خلف هذا الفيديو!! “الوطنية ليست ثوب تخلعه متى مااردت”!!@waleedalfarraj

وختم قائلاً” شكراً من القلب لإدارة النصر بيانكم كان له دور كبير في الفوز، مادام الدعوه فوز،كل مباراة عطونا بيان”.وفق “المرصد”.

عقب فوز الأخضر.. الفريح لـ “الفراج”: الوطنية ليست ثوب تخلعه متى ما أردت”!

اخبار رياضية
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