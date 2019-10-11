عقب فوز الأخضر.. الفريح لـ “الفراج”: الوطنية ليست ثوب تخلعه متى ما أردت”!

رد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح على “وليد الفراج” عقب فوز المنتخب الوطني أمام سنغافورة 3-0 في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، في المواجهة التي جمعتهما، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي على تويتر “الله الله يامنتخبنا ، أنت من حولها إلى الله الله يابهذلتنا!! هذا مقطع لبرنامجك السابق الأكشنه!!
وأضاف ” أنت أمس تطالب بدعم المنتخب والهلال وتتكلم بالوطنية وهاجمت بيان النصر وأنت كنت خلف هذا الفيديو!! “الوطنية ليست ثوب تخلعه متى مااردت”!!@waleedalfarraj
وختم قائلاً” شكراً من القلب لإدارة النصر بيانكم كان له دور كبير في الفوز، مادام الدعوه فوز،كل مباراة عطونا بيان”.وفق “المرصد”.