نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > التواء في مفصل القدم قد يُبعد “خربين” لأسبوعين عن الملاعب
11/10/2019   2:37 م

التواء في مفصل القدم قد يُبعد “خربين” لأسبوعين عن الملاعب

+ = -
612

تعرض المحترف السوري في صفوف الهلال عمر خربين لإصابة في القدم أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد جزر المالديف، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضحت المصادر أن الفحوصات الطبية المبدئية أشارت إلى أن إصابة خربين التي أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 57 من المباراة في مواجهة منتخب المالديف هي التواء في مفصل القدم.

وأضافت أن خربين سيجري مزيداً من الفحوصات الطبية الدقيقة خلال الأيام القادمة لتحديد مستوى إصابته، وتحديد البرنامج العلاجي ومدة غيابه عن الملاعب، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن خربين قد يبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن مواجهتي الهلال مع كل من ضمك والنصر.وفق “أخبار 24”.

التواء في مفصل القدم قد يُبعد “خربين” لأسبوعين عن الملاعب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067989.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.