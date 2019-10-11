التواء في مفصل القدم قد يُبعد “خربين” لأسبوعين عن الملاعب

تعرض المحترف السوري في صفوف الهلال عمر خربين لإصابة في القدم أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد جزر المالديف، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأوضحت المصادر أن الفحوصات الطبية المبدئية أشارت إلى أن إصابة خربين التي أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 57 من المباراة في مواجهة منتخب المالديف هي التواء في مفصل القدم.
وأضافت أن خربين سيجري مزيداً من الفحوصات الطبية الدقيقة خلال الأيام القادمة لتحديد مستوى إصابته، وتحديد البرنامج العلاجي ومدة غيابه عن الملاعب، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن خربين قد يبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب الإصابة، ما يعني غيابه عن مواجهتي الهلال مع كل من ضمك والنصر.وفق “أخبار 24”.