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اخبار رياضية > كاتب صحفي ينصح إدارة النصر بالسعي للحصول على ملعب جامعة الملك سعود
11/10/2019   2:35 م

كاتب صحفي ينصح إدارة النصر بالسعي للحصول على ملعب جامعة الملك سعود

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نصح الكاتب والناقد الرياضي محمد شنوان العنزي إدارة نادي النصر، باغتنام فرصة اقتراب انتهاء عقد الشراكة بين نادي الهلال وجامعة الملك سعود، وتقديم عرض أكبر للحصول على ملعب الجامعة.

وأوضح العنزي في تغريدة بحسابه على موقع “تويتر”، أن توقيع إدارة نادي النصر عقد شراكة مع جامعة الملك سعود بشأن ملعب الجامعة سيريح النصر من أعباء نقل مباريات الفريق أو تأجيلها.

يذكر أن لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، أصدرت مؤخراً قراراً بتأجيل مباراة مقررة بين النصر والفيصلي ضمن الجولة السادسة من الدوري، من 5 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل؛ بسبب انشغال استاد الملك فهد بفعاليات موسم الرياض ولعدم جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد.وفق “أخبار 24”.

 

كاتب صحفي ينصح إدارة النصر بالسعي للحصول على ملعب جامعة الملك سعود

اخبار رياضية
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