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اخبار رياضية > يوسف خميس: هيئة الرياضة أبعدتني عن الظهور الإعلامي.. والبرامج الرياضية تخلو من أدب الحوار (فيديو)
11/10/2019   2:31 م

يوسف خميس: هيئة الرياضة أبعدتني عن الظهور الإعلامي.. والبرامج الرياضية تخلو من أدب الحوار (فيديو)

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انتقد اللاعب الدولي السابق يوسف خميس ما يجري في الإعلام الرياضي، وما وصفه بغياب أسس وأدب الحوار، مضيفاً أن أدب الحوار يحتم عليك أن تنصت للمتحدث ولا تقاطعه، وهذا غير موجود برأيه في البرامج الرياضية.

وأضاف خميس، في حديث لقناة “الإخبارية”، أنه توصل إلى أنه من السهل أن تكون وقحاً لكن من الصعب أن تكون مؤدباً.

وكشف خميس، عن أن هيئة الرياضة هي الجهة التي أوقفت ظهوره إعلامياً، مستدركا بأنه من جانبه يزهد في الظهور الإعلامي، لأنه بتاريخه الرياضي، لا يرغب في المشاركة في مثل هذه الحوارات التي تشهدها البرامج الرياضية، التي ينعدم فيها أدب الحوار على حد قوله.وفق “أخبار 24”.

يوسف خميس: هيئة الرياضة أبعدتني عن الظهور الإعلامي.. والبرامج الرياضية تخلو من أدب الحوار (فيديو)

اخبار رياضية
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