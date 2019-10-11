رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” يفوز بجائزة نوبل للسلام

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا، ومن المقرر أن يتسلمها في حفل في أوسلو 10 ديسمبر المقبل.
وقالت رئيسة لجنة نوبل للسلام النرويجية، بيريت رايس أندرسن، إن الجائزة منحت لآبي تقديرا “لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصوصا لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا”.
يشار إلى أن إثيوبيا وإريتريا استعادتا العلاقات في يوليو 2018، بعد سنوات من العداء، وبعد حرب حدودية استمرت خلال الفترة بين عامي 1998 و2000.
تبلغ قيمة جائزة نوبل للسلام 9 ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار.
وتختار هيئة يعينها البرلمان النرويجي المرشحين للجائز، وذلك حسب وصية ألفريد نوبل. حيث يتم منحها للذين “قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم، من أجل إلغاء أو تخفيض الجيوش الدائمة ومن أجل الحفاظ على السلام وتعزيزه”.وفق “أخبار 24”.