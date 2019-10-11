شاهد..توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لسيارات “سانغ يونغ” الكورية في الجبيل

وقعت شركة السيارات الوطنية السعودية “سنام” وشركة “سانغ يونغ” الكورية لصناعة السيارات، اتفاقية إنشاء مصنع للسيارات في الجبيل (2)، وذلك على هامش ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل، واختتمت فعالياته أمس الأول (الأربعاء).
ومن المقرر أن تبدأ أعمال إنشاء المصنع مطلع العام 2020، على أن يبدأ الإنتاج بعد ذلك بـ20 شهراً.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”سنام” فهد الدهيش في تصريح لقناة “الإخبارية”، إن اتفاقية إنشاء المصنع تمر بمراحل، أولها مرحلة التجميع، ومن ثم مرحلة التصنيع الكامل، كما تتضمن الاتفاقية تصنيع قطع الغيار.
وأبان الدهيش أن المصنع عند وصوله إلى الإنتاج الكامل عند 30 ألف سيارة، سيوفر 750 وظيفة مباشرة داخل المصنع، إضافةً إلى 2000 وظيفة غير مباشرة في مدينة الجبيل.وفق “أخبار 24”.
فيديو | اتفاقية تعاون بين شركة السيارات السعودية “سنام” وشركة سانغ يونغ #الإخبارية pic.twitter.com/CLAMcboOU9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 10, 2019