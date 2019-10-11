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أخبار محلية > الجهات الأمنية تودع الطالب الذي أشعل النار داخل فصله في دار الملاحظة
11/10/2019   10:50 ص

الجهات الأمنية تودع الطالب الذي أشعل النار داخل فصله في دار الملاحظة

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ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية أودعت أمس الخميس الطالب الذي أشعل النار داخل فصله بمدرسة في محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان في دار الملاحظة الاجتماعية بالمنطقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في القضية.

وكانت إدارة المدرسة أحالت القضية إلى الجهات الأمنية، بعد أن قال الطالب إنه أقدم على فعلته بإيعاز من طالب آخر بمقابل مادي، وفقا لـ”سبق”، فيما أودعت الجهات الأمنية الطالب في دار الملاحظة الاجتماعية، كونها المكان المخصص لتوقيف من هم في سن هذا الطالب.

وكان قائد مدرسة ابتدائية بمحافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان وزملاؤه تمكنوا من السيطرة على حريق، اشتعل خلال وقت الطابور الصباحي داخل الصف الخامس بالمدرسة، ليتضح أن طالباً بالصف الخامس هو من أضرم النار، بينما لم يتأذ أحد من الحريق، ولم تضطر إدارة المدرسة لإخلائها، حيث كان الحريق محدوداً.

الجهات الأمنية تودع الطالب الذي أشعل النار داخل فصله في دار الملاحظة

أخبار محلية
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