تعد حلوى زنود الست من الحلويات المشهورة في العراق وبلاد الشام، وهي أكلة مفضّلة في الشتاء كونها تمد الجسم بالطاقة وتحتوي على سعرات حرارية عالية، كذلك هي من الأكلات التي لا تغيب عن الموائد الرمضانية.
وفقاً لتقرير نشرته “سي إن إن عربية”، تتكون زنود الست من عجينة من البقلاوة المقرمشة والملفوفة المحشوة بالقشطة والمهلبية، وتزين بالقطر والفستق الحلبي، ويعود أصل نشأتها إلى مدينة كركوك العراقية، أما أصل تسميتها فجاء من مدينة طرابلس اللبنانية إبان حكم العثمانيين لها.
وتشير الروايات إلى أن أحد حكام طرابلس إبان الحكم العثماني ويدعى بربر آغا، أقام حفلاً كبيراً دعا إليه وجهاء المدينة، ووزعت هذه الحلوى في الحفل فاقترح أحد الحضور تسميتها بزنود الست نسبة لشكلها، وأيضاً مجاملة للمدعوات من السيدات.
وفق “أخبار 24”.