أظهرت فنانة تشكيلية سعودية، براعتها العالية في رسم لوحات “البورتريه” بدقة متقدمة من خلال استخدام أدوات بسيطة.
وأوضحت الفنانة غادة الموسى وفقاً لـ”العربية نت”، أنها تعلّمت رسم الوجوه بشكل ذاتي، مشيرةً إلى أنها تستخدم القلم الرصاص وأدوات الفحم والتلوين لرسم الصور بدقة عالية، إلى جانب إمكانية إضافة بعض اللمسات الهندسية.
وبيّنت الموسى أن لديها حلماً بافتتاح معرض واستديو خاصين بها، لافتةً إلى أن لديها الكثير من الأعمال المميزة بينها لوحة تحمل اسم “نصف القمر” والتي استغرقت في رسمها 4 أشهر، وكذلك لوحة أخرى باسم “الحياة”.