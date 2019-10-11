أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، أنه لا يجوز تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء بعد طلوع الفجر.
وقال الشثري في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، حول حكم تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء، إنه يشترط في الصيام الواجب أن يكون الصائم قد نوى الصيام في جزء من الليل.
وأضاف الشثري، أن الليل ينتهي بطلوع الفجر فمن نوى الصيام الواجب خلال الليل أجزأه ذلك ومن لم ينوِ الصيام خلال الليل لم يجزأه ذلك لأنه لم يصم جميع اليوم بحسب المفهوم الشرعي، كما أن الإمساك عن الطعام والشراب لا يكون صوماً معتبراً إلا بالنية.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الصيام الواجب الذي يشترط فيه تبييت النية يشتمل على 4 أنواع؛ هي صيام رمضان والنذر والقضاء والكفارة.