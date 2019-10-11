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أخبار محلية > تفعيل اليوم العالمي للعنف ( كفى عنفاً)
11/10/2019   2:52 ص

تفعيل اليوم العالمي للعنف ( كفى عنفاً)

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أقام مركز روح الإرادة للرعاية النهارية
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٢/٩
تفعيل اليوم العالمي للعنف
بإقامة معرض ( كفى عنفاً) تلاه مناقشة و جلسة حوارية إثرائية ترأسها الأخصائيات النفسية أ/ العنود الرتيق. أ/ساره القنور و الأخصائية الاجتماعية. أ/ امل المطيري
و كان في مقدمة الحضور
قائدة مركز التأهيل الشامل أ/ ساره العسكر و منسوبات مركز التأهيل الشامل أ/ ندى الفهيد أ/ هياء العتيبي
و منسوبة معهد العالمية أ/ ابتهال الدوسري
و عدد من امهات الطلاب
و في ختام هذه الجلسه تلخصت الأفكار في النقاط التالية :
اعتماد بعض الامهات على الضرب فقط في التربية وجهلهم بالاساليب الاخرى التي تصحح السلوك دون ان تترك اثر سلبي في نفس الطفل يؤثر مستقبلاً على شخصيته .

الدلال المفرط والحماية المبالغ فيها والخوف الزائد على الطفل له نتائج سلبية ليست اقل ضرراً من العنف على الطفل وبناء شخصيته في المستقبل .

تدني مستوى التعليم والجهل بالاضافة لإنخفاض المستوى الاقتصادي للاسرة وانفصال الوالدين وتعاطي احدهم او كلاهم المخدرات او الكحول من اكثر الاسباب المؤدية للعنف الاسري ضد الطفل او المرأه.

تفعيل اليوم العالمي للعنف ( كفى عنفاً)

أخبار محلية, تعليم الخرج
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