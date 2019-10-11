تفعيل اليوم العالمي للعنف ( كفى عنفاً)

أقام مركز روح الإرادة للرعاية النهارية
يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٢/٩
تفعيل اليوم العالمي للعنف
بإقامة معرض ( كفى عنفاً) تلاه مناقشة و جلسة حوارية إثرائية ترأسها الأخصائيات النفسية أ/ العنود الرتيق. أ/ساره القنور و الأخصائية الاجتماعية. أ/ امل المطيري
و كان في مقدمة الحضور
قائدة مركز التأهيل الشامل أ/ ساره العسكر و منسوبات مركز التأهيل الشامل أ/ ندى الفهيد أ/ هياء العتيبي
و منسوبة معهد العالمية أ/ ابتهال الدوسري
و عدد من امهات الطلاب
و في ختام هذه الجلسه تلخصت الأفكار في النقاط التالية :
اعتماد بعض الامهات على الضرب فقط في التربية وجهلهم بالاساليب الاخرى التي تصحح السلوك دون ان تترك اثر سلبي في نفس الطفل يؤثر مستقبلاً على شخصيته .
الدلال المفرط والحماية المبالغ فيها والخوف الزائد على الطفل له نتائج سلبية ليست اقل ضرراً من العنف على الطفل وبناء شخصيته في المستقبل .
تدني مستوى التعليم والجهل بالاضافة لإنخفاض المستوى الاقتصادي للاسرة وانفصال الوالدين وتعاطي احدهم او كلاهم المخدرات او الكحول من اكثر الاسباب المؤدية للعنف الاسري ضد الطفل او المرأه.