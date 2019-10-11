نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > زيارة وفد الهيئة العامة للدواء والغذاء بالقطاع الاوسط لمناقشة مجال الرقابة على بقايا المبيدات في الاغذية
11/10/2019   2:47 ص

زيارة وفد الهيئة العامة للدواء والغذاء بالقطاع الاوسط لمناقشة مجال الرقابة على بقايا المبيدات في الاغذية

+ = -
794

استقبل مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج سعادة الدكتور/ علي بن محمد المنصور وفد من فرع الهيئة العامة للدواء والغذاء بالقطاع الاوسط لمناقشة مجال الرقابة على بقايا المبيدات في الاغذية، واستعراض اهم المواضيع في هذا الجانب.

 

زيارة وفد الهيئة العامة للدواء والغذاء بالقطاع الاوسط لمناقشة مجال الرقابة على بقايا المبيدات في الاغذية

أخبار الخرج, أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067897.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.