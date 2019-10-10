خادم الحرمين يُوافق على إقامة المؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح” في الأمر بالمعروف والنهي

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة الدورة الثانية من مؤتمر “منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه”.
ويقيم المؤتمر هيئةُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ثَمَّنَ رئيسها الدكتور عبد الرحمن السند الموافقة السامية، مؤكداً أنها امتداد للدعم الكبير والاهتمام اللذين تلقاهما الهيئة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وأشار السند إلى أن محاور المؤتمر استلهمت موضوعاتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر امتداد لنجاح النسخة الأولى التي أُقيمت العام الماضي. وفق”أخبار24″.