نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خادم الحرمين يُوافق على إقامة المؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح” في الأمر بالمعروف والنهي
10/10/2019   11:13 م

خادم الحرمين يُوافق على إقامة المؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح” في الأمر بالمعروف والنهي

+ = -
742

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة الدورة الثانية من مؤتمر “منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه”.

ويقيم المؤتمر هيئةُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ثَمَّنَ رئيسها الدكتور عبد الرحمن السند الموافقة السامية، مؤكداً أنها امتداد للدعم الكبير والاهتمام اللذين تلقاهما الهيئة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأشار السند إلى أن محاور المؤتمر استلهمت موضوعاتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر امتداد لنجاح النسخة الأولى التي أُقيمت العام الماضي. وفق”أخبار24″.

خادم الحرمين يُوافق على إقامة المؤتمر الثاني لـ”منهج السلف الصالح” في الأمر بالمعروف والنهي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885067886.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.