طقس غدٍ الجمعة: أمطار على عدد من مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً (الجمعة)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
وشملت التوقعات تكَون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، فيما يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية، وذلك في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية، وستكون في أبها. وفق”أخبار24″.