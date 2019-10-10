في حملة رقابية على المشاغل والمقاهي والنوادي الرياضية والمدارس بالرياض، قامت وحدة الخدمات النسائية ببلدية النسيم، بزيارة عدد من المنشآت ورصد المخالف منها ومصادرة كميات كبيرة من المواد الفاسدة.
ورصدت بلدية النسيم التابعة لأمانة منطقة الرياض، عدد 76 مخالفة في 102 منشأة قامت بزيارتها ضمن حملتها الرقابية، حيث صادرت عشرات المواد منتهية الصلاحية، فضلاً عن إغلاق منشأة واحدة غير نظامية.
ونبّهت الحملة في ملصق إغلاق منشأة يعود ليوم الثلاثاء الماضي، بأن إعادة فتح الموقع قبل الانتهاء من الإجراءات النظامية المتّبعة؛ يعرّض صاحب المنشأة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات.
وفق”أخبار24″.