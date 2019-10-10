“التجارة” تدعو منشآت الأدوات الصحية للالتزام بوضع بطاقة كفاءة ترشيد المياه لحماية المستهلكين

دعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس)، الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع، إلى الالتزام بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة للبيع.
وأكدت الوزارة أن عدم وضع البطاقة يعد مخالفة على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، والبدء في تنفيذ حملات تفتيشية بالتعاون مع عدة جهات حكومية لمراقبة منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار حماية المستهلكين.
وتأتي هذه الخطوة استجابة من الجهات المعنية لمتطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر. وفق”أخبار24″.