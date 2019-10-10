أستقبال محافظ الخرج لسعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/٢/١١هـ سعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة العامة للغذاء والدواء أ.د / صالح بن عبدالله الدوسري ومساعد مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بالخرج م / فهد بن عبدالله الرفاعي وعدداً من مسؤولي الهيئة .
في بداية الاستقبال رحب محافظ الخرج بسعادة النائب ومرافقيه واثنى على جهود الهيئة في متابعة وفحص المنتجات إيمانا منها برسالتها في الحفاظ على صحة المواطن المقيم .
وبعد ذلك قدم أ . د /الدوسري نبذة عن الهيئة ورؤيتها في بناء منظومة رقابية على الغذائيات المتعلقة بالإنسان واطلع سعادته على مبادرات الهيئة فيما يخص الغذاء الصحي التي تشمل تقليل الملح والسكر في المنتجات الغذائية وكذلك الزيوت المهدرجة إضافة إلى إلزام المنشآت الغذائية بالتقيد بوضع السعرات الحرارية كما قدم نسخة تقرير البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الاغذية التي اعدته الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياة والزراعة و وزارة الشؤن البلدية والقروية الذي اطهر انخفاض كبير في نسب بقايا المبيدات.
في الختام شكر محافظ الخرج هذه الزيارة متمنياً أن تكون معززه للتعاون مع الجهات الحكومية ومحققه للأهداف المشتركة .