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أخبار محلية > “المملكة” تحقق المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ربط شبكة الطرق
10/10/2019   6:37 م

“المملكة” تحقق المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ربط شبكة الطرق

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حققت المملكة المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، وفقًا لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري.

وتقدمت المملكة 6 مراكز على صعيد محور البنية التحتية للنقل، و4 مراكز في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق، كما تقدمت 5 مراكز في كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز في كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزاً عن العام الماضي.

وأكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، أسهم في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط الطرق، وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة. وفق”أخبار24″.

“المملكة” تحقق المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ربط شبكة الطرق

أخبار محلية
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