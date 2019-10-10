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اخبار رياضية > “لجنة المسابقات” تقدم دربي جدة.. وتؤجل مباراة الاتحاد وأبها
10/10/2019   6:35 م

“لجنة المسابقات” تقدم دربي جدة.. وتؤجل مباراة الاتحاد وأبها

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قررت لجنة المسابقات اليوم (الخميس)، تقديم ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد ضمن الجولة التاسعة، وتأجيل موعد مباراة الاتحاد وأبها، ضمن الجولة الثامنة، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت اللجنة أن سبب تغيير موعد المباراتين هو إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتحديد موعد مواجهتي الاتحاد والوصل الإماراتي في 23 أكتوبر ذهاباً و4 نوفمبر إياباً.

وأكدت أن مباراة الاتحاد وأبها أجلت ليوم واحد لتقام في 27 أكتوبر في جدة، وتقديم دربي جدة بين الأهلي والاتحاد إلى يوم الخميس 31 أكتوبر الجاري. وفق”أخبار24″.

“لجنة المسابقات” تقدم دربي جدة.. وتؤجل مباراة الاتحاد وأبها

اخبار رياضية
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