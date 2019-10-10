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أخبار محلية > “العدل” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير من الجنسين
10/10/2019   6:33 م

“العدل” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير من الجنسين

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أعلنت وزارة العدل عن باب التقديم إلكترونيا على عدد من الوظائف الشاغرة لديها المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام في المرتبة الثامنة، لحملة درجة الماجستير من الجنسين، للعمل في الرياض.

ودعت الوزارة الراغبين والراغبات للتقديم عبر بوابتها الإلكترونية https://bit.ly/2ol5ETO ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 14 صفر 1441هـ وحتى الساعة 12 من مساء الخميس الموافق 18 من نفس الشهر.

وأوضحت أن الترشيح لهذه الوظائف سيكون عبر المسابقة الوظيفية للجنسين في تخصصات “إدارة موارد بشرية، ومحاسبة”، وللرجال فقط في تخصصات “حاسب آلي، وإدارة مشاريع”.

وأكدت الوزارة أنها ستعلن نتائج المسابقة عبر بوابها الإلكترونية، داعية المتقدمين لمتابعة الأسماء التي ستجري دعوتها. وفق”أخبار24″.

“العدل” تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الماجستير من الجنسين

أخبار محلية
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