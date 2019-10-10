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أخبار محلية > توضيح من الأرصاد حول إعصار جازان القمعي
10/10/2019   6:30 م

توضيح من الأرصاد حول إعصار جازان القمعي

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بيانًا ردت فيه على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعصار جازان، مؤكدةً أن الحالة تصنف كإعصار قمعي ضعيف لا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وقال مدير عام الأرصاد بمنطقة جازان محمد القناعي، إن الحالة التي ظهرت مساء يوم أمس الأربعاء المتكونة حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان حدثت على بُعد مسافة 1 كليو عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعة الأساسية والتحويلية.

وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، وغالبًا ما يحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد سبق حدوث مثله في منطقة جازان ومناطق أخرى مجاورة خصوصًا داخل البحر وعندها يطلق عليه شواهق مائية.

ونوه مدير عام الأرصاد بجازان أنه بالرغم من كونها ظاهرة تعد ضعيفة ومحدودة التأثير، إلا أننا يجب على الجميع عدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع فرع الهيئة بالمنطقة لتوثيق مثل هذه الظواهر.

توضيح من الأرصاد حول إعصار جازان القمعي

أخبار محلية
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