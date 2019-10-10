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أخبار محلية > ‏”الإحصاء” تعلن عن استمرار تلقيها طلبات الراغبين بالتعاون معها في “تعداد 2020‏”
10/10/2019   6:28 م

‏”الإحصاء” تعلن عن استمرار تلقيها طلبات الراغبين بالتعاون معها في “تعداد 2020‏”

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرارها في تلقي طلبات ‏الراغبين للتعاون معها في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) للسكان ‏والمساكن والمنشآت، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، محمد بن سعد الدخيني، أن تلقي ‏الطلبات مستمر حتى نهاية يوم الخميس من الأسبوع المقبل 18 ‏صفر 1441هـ الموافق 17 أكتوبر 2019م‎.

وأشار الدخيني إلى أن العمل في التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة ‏يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر، متوقعًا ‏أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة ‏المسائية. وفق”أخبار24″.

يُشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في ‏المملكة العربية السعودية “تعداد السعودية 2020” سيبدأ مساء ‏يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م.‏

‏”الإحصاء” تعلن عن استمرار تلقيها طلبات الراغبين بالتعاون معها في “تعداد 2020‏”

أخبار محلية
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