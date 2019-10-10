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أخبار محلية > أمن المسجد الحرام يضبط متسولًا بحوزته 31 ألف ريال
10/10/2019   6:28 م

أمن المسجد الحرام يضبط متسولًا بحوزته 31 ألف ريال

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كرم مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد ‏الدكتور بدر بن سعود بن محمد، وكيل الرقيب علي بن عائض ‏الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم لضبطه اليوم (الخميس) ‏متسولًا داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال ‏تحصل عليها بالتسول من زوار الحرم.‏

وعبر بن سعود في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه ‏لـ”الشهراني” عن شكره لوكيل الرقيب لقيامه بأعمال خارج ‏مهامه الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام. ‏

وختم خطاب الشكر بالقول، “نحن نفخر بكم وبأمثالكم وأنتم قدوة ‏لكل من يعمل في البيت الحرام”‏ وفق”أخبار24”.

أمن المسجد الحرام يضبط متسولًا بحوزته 31 ألف ريال

أخبار محلية
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