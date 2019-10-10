أمن المسجد الحرام يضبط متسولًا بحوزته 31 ألف ريال

كرم مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، وكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم لضبطه اليوم (الخميس) متسولًا داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها بالتسول من زوار الحرم.
وعبر بن سعود في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لـ”الشهراني” عن شكره لوكيل الرقيب لقيامه بأعمال خارج مهامه الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام.
وختم خطاب الشكر بالقول، “نحن نفخر بكم وبأمثالكم وأنتم قدوة لكل من يعمل في البيت الحرام” وفق”أخبار24”.