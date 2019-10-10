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أخبار محلية > “الحرس الملكي” يُخرّج عددا من دورات الفرد الأساسي ويطلق اسم ‏‏”الفغم” على ميدان الحواجز الخماسي
10/10/2019   6:23 م

“الحرس الملكي” يُخرّج عددا من دورات الفرد الأساسي ويطلق اسم ‏‏”الفغم” على ميدان الحواجز الخماسي

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شهدت مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة، تخريج عدد من ‏دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات‎.

ودشن رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن ‏صقر المطيري، خلال الاحتفال ميدان الحواجز الخماسي ‏العسكري وتسميته بميدان اللواء عبدالعزيز الفغم تقديرًا وعرفانًا ‏من رئاسة الحرس الملكي للدور الذي قام به في خدمة الوطن.‏

وأكد المطيري، أهمية التدريب والتعليم وأنها من وسائل الأمم ‏للوصول إلى المجد والقمم‎.

ومن جانبه أوضح قائد معهد الحرس الملكي، اللواء علي الوابل، أن التدريب وكسب ‏المهارات والخبرات عوامل تسهم في الارتقاء بمستوى منسوبي ‏الحرس الملكي.‏وفق”أخبار24″.

“الحرس الملكي” يُخرّج عددا من دورات الفرد الأساسي ويطلق اسم ‏‏”الفغم” على ميدان الحواجز الخماسي

أخبار محلية
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