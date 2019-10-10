“الحرس الملكي” يُخرّج عددا من دورات الفرد الأساسي ويطلق اسم ‏‏”الفغم” على ميدان الحواجز الخماسي

شهدت مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة، تخريج عدد من دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات.
ودشن رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، خلال الاحتفال ميدان الحواجز الخماسي العسكري وتسميته بميدان اللواء عبدالعزيز الفغم تقديرًا وعرفانًا من رئاسة الحرس الملكي للدور الذي قام به في خدمة الوطن.
وأكد المطيري، أهمية التدريب والتعليم وأنها من وسائل الأمم للوصول إلى المجد والقمم.
ومن جانبه أوضح قائد معهد الحرس الملكي، اللواء علي الوابل، أن التدريب وكسب المهارات والخبرات عوامل تسهم في الارتقاء بمستوى منسوبي الحرس الملكي.وفق”أخبار24″.