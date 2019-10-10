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أخبار محلية > بسبب خسائر مالية.. توقعات بخروج 200 شركة عمرة من القطاع
10/10/2019   6:21 م

بسبب خسائر مالية.. توقعات بخروج 200 شركة عمرة من القطاع

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قال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي إن هناك توقعات بخروج 200 شركة عمرة من القطاع، لمعاناتها من خسائر مالية خلال العامين الماضيين تقدر بنحو مليار ريال.

وبين بن بادي، وفقا لـ “مكة” أن من أسباب خروج ملاك هذه الشركات من السوق والتي عددها يفوق 600 شركة يعود إلى السماح للحاصلين على تأشيرات سياحية بأداء العمرة، إضافة إلى استحداث وزارة الحج والعمرة لمنصات إلكترونية لم تقم بالعمل المنشود منها، حيث تعاني من بطء في إجراءات قبول حجوزات المعتمرين.

وأوضح أن اللجنة خرجت بتوصيات بعد عقد ورشة عمل لإنقاذ القطاع، منها مقابلة وزير الحج والعمرة لوضع حلول لهذه الأزمة، وتطوير المنصات الإلكترونية، والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة لجعل إصدار تأشيرات العمرة من خلال القطاع.

بسبب خسائر مالية.. توقعات بخروج 200 شركة عمرة من القطاع

أخبار محلية
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